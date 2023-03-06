Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada 3 şüphelinin üzerinden 1,35 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen A.K.'nin (54) evine baskın düzenleyen ekipler, 0,05 gram metamfetamin ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.