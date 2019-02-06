İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’nın Demirci ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonrası Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö. (35) isimli şüphelinin uyuşturucu madde imalat ve ticareti yaptığını tespit etti. Demirci Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla S.Ö. yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Salihli Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.