Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen fiziki takip neticesinde yapılan aramada 1 şüphelinin üzerinde 0,50 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Şahsın sorgusunda, maddeyi satan kişinin H.E. (34) olduğunun öğrenilmesi sonrası ikametine baskın düzenleyen ekipler, 4,91 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 655 TL ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.