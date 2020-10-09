İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı 2 mahallede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlar sonucu, 1 kilo 164 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçirilirken 2 şahıs da gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı 2 mahallede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlar sonucu, 1 kilo 164 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçirilirken 2 şahıs da gözaltına alındı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda Kula'ya bağlı Çarıkballı ve Bebekli mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, savcılık izni ile yapılan aramalarda 1 kilo 164 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL miktarında para ele geçirildi. 2 adreste yakalanan A.T. ve T.C. isimli şahıslar da, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak ve işlemleri yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.