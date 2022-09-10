Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilçeye uyuşturucu nakledileceği bilgisini alan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İstasyonaltı Mahallesi'nde bir aparta operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 68.85 gram metamfetamin, 1 gram esrar maddesi ve 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, olayla ilgili olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.