Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 314 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların ikametinde yapılan aramada bin 314 adet sentetik ecza ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.