Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 21,55 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Yunusemre ilçesinde yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada; 6,31 gram metamfetamin maddesi ve 0,47 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise 3 parça halinde 15,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E. U. (33) ve B. D. (28) isimli 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.