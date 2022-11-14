Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Salihli ilçesinde durdurulan şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 bin 600 adet sentetik ecza hapı, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. O.Ş. (37) ve L.G. (26), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.