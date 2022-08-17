İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Gördes ilçesinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gördes İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Gördes ilçesinde 2 adreste aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 15 adet turuncu extacy, 10 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.


Yapılan çalışma sonunda 3 şüpheli şahıs O.U., M.T. ve Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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