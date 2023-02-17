Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler 26,97 gram metamfetamin maddesi, 5,20 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve 3 adet tabanca ele geçirdi. Şüpheli K.A. (28) ve S.B. (23) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İl Emniyet müdürlüğümüz Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan araca yönelik operasyonda ise 9,33 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet de tabanca ele geçirildi. Operasyonda Ş.B. (34) isimli şüpheli de gözaltına alındı.