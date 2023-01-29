Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar durdurulan araçta arama yaptı. Aramada araç içinde 1 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirilirken A.Ş. (55), A.A. (40), O.G. (39), S.Ç. (53) olmak üzere 4 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.