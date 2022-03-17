İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen devriye görevinde 1 şüphelinin üzerinde 0,7 gram, durdurulan bir araç içerisindeki 4 şahıs üzerinde ise 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi.


Çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.