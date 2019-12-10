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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar tohumu ve toplam bin 890 gram ot diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar tohumu ve toplam bin 890 gram ot diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen İ.K.'ya yönelik takiplerinin sonunda evine baskın yaptı. İ.K.'nın evinde yapılan aramalarda esrar tohumu ve toplam bin 890 gram 'ot' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.K. adliyeye sevk edildi.


Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, uyuşturucu operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

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