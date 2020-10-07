Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 386 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 750 gram kubar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'nde Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde İnkılap Caddesi'nde B.G.(32) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından yapılan aramada söz konusu adreste 386 kök kenevir bitkisi ile hassas terazide tartımı yapılmayan 8 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla B.G. isimli şahıs gözaltına alındı. B.G.'nin sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.