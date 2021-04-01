İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara yönelik operasyonda 302,65 gram esrar ile 56,27 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi de tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine geçit vermedi. Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan baskında 302,65 gram esrar ile 56,27 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.