Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram metanfetamin ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 7 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda M.S.G., Ü.B. ve ikamet sahibi O.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.