Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şahıs durdurularak üst araması yapıldı. H.İ.A. (32) isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.İ.A., emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.