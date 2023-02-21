İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 166 adet sentetik ecza ele geçirilirken Z.Ş. (41) isimli şüpheli de gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Z.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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