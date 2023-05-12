Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 farklı operasyonda 43,32 gram metamfetamin, 1,62 gram esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 3 ectasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda Ş.B. (34), B.S. (37) ve İ.K. (36) olmak üzere gözaltına alınan üç şüpheliden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.