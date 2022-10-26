Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 19,1 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyonda E.S. (29) isimli şüpheli de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.