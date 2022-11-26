İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 11,9 gram esrar maddesi, 11 adet ecstasy hap, 1 adet esrar öğütme makinesi ele geçirildi. Operasyonda Ö.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

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