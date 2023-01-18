İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Alaşehir ilçesinde 2 farklı adrese baskın düzenlendi. Çalışmalarda 30 adet sentetik ecza ile 1 adet ecstasy hap ele geçirilirken uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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