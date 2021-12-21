Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 5 parça halinde toplam 53,74 gram metamfetamin ve 15,06 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.