İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 260 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza ele geçirilirken 2 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta ve araçta bulunan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 260 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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