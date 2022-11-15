Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde polis kipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 662 adet ecstasy hap, 447 adet sentetik ecza hapı, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 6 adet 7,65 mm fişek, 1 adet bez parçası ele geçirildi. Konuyla ilgili A.Ö. (22) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yine Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 1996 adet ecstasy hap, 0,67 gram kokain maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca O.Ö. (24) isimli şüpheli şahıs tutuklandı.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 21,83 gram metamfetamin maddesi, 2,07 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili U.D. (27) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.