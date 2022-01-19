Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 parça halinde 91.33 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 2.36 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.