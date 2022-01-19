İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 parça halinde 91.33 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 2.36 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, ele geçirildi.


Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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