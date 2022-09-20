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Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 837 adet sentetik ecza, 64 gram esrar maddesi, 43 gram skunk maddesi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.


Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Ç.C. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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