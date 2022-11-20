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Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 5 parça halinde 424,98 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.G. (43) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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