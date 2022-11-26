Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda şüphe üzerine durdurulan B.Y. isimli şahsın üzerinde 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.