Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Şehzadeler ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.O. (20) sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.