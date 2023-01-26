Manisa'da uyuşturucu tacirine operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda M.Ç. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda 2 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.