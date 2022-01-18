Manisa'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25.50 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 8 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphelendikleri, L.C.(40) ve H.G.'yi(55) durdurup, arama yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 25.50 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 2.23 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.