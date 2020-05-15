Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Bir ikamette toplu olarak uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanırken mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahsın ikametlerinde, 1 iş yerinde ve 1 araçta yapılan aramalarda, 6.33 gram kokain maddesi, 3 parça halinde toplam 3.56 gram metamfetamin maddesi, 14 adet gerica isimli hap, 1 adet ekstasy hap, 2 tüp sıvı akineton maddesi, paketleme malzemeleri, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 1 adet CS75 marka ruhsatsız silah, 14 adet 9 mm fişek, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet not defteri ele geçirildi.

Yapılan ikamet aramalarında 1 ikamette toplu olarak uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 6 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlandı.

10 Mayıs günü 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.