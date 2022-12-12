Manisa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 5 Aralık ile 12 Aralık arasında gerçekleşen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 109 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. 5 Aralık ile 12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan farklı farklı operasyonlarda toplam 2 bin 161 gram skunk maddesi, 2 bin 80 adet sentetik ecza maddesi, 244 gram esrar maddesi, 142 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 adet ecstasy hap, 2 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

73 olayda 109 şüpheli şahıs yakalanırken, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.