Manisa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda 1 şüpheli şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınırken, şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada; 12 adet sentetik ecza, 1,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahısların verdikleri ifade doğrultusunda uyuşturucu maddeyi satın aldıkları şahsın ikametinde yapılan aramada; 3 gram esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Y.Ç. (30) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.