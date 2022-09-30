Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Alaşehir ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Takibe alınan aracı durduran ekipler araç içerisinde 190,14 gram metamfetamin ile 2 adet sentetik ecza ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan Ş.M.A. (40) ve S.G. (32) adlı şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.