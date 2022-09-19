Manisa'da uyuşturucu tacirlerine rahat yok: 3 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Şehzadeler ilçesinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 parça halinde 6,64 gram metamfetamin maddesi ele girilirken 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden O.S.A., şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.