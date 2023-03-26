Manisa'da uyuşturucudan 1 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 93 gram metamfetamin maddesi, 9 bin 200 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayın devamı olarak yakalanan 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise; 1 gram metafetamin maddesi ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Y.K. (53) tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.