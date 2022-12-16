Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçtaki şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 5 parça halinde 11 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca M.K. (21) ve H.D. (36) isimli 2 şüpheli tutuklandı.