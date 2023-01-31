Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri tarafından Yunusemre'de 1, Turgutlu ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişi uyuşturucu madde ticaretinden sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yunusemre'de 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı 1 şüpheli tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen projeli çalışmalarda yapılan 4 ara yakalamada 12 adet sentetik ecza ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili devam eden çalışmada 1 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Yunusemre ilçesinde bulunan 1 adreste yapılan aramada, C.Ö. (23) isimli şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Turgutlu'da 1 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzeri durdurarak arama yaptıkları kişinin üzerinde 8 parça halinde 4,39 gram Metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 135 lira ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan T.A. (33) ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.