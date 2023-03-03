Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ve Soma ilçelerinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alaşehir ve Soma ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik fiziki takip neticesinde yapılan ara yakalamada 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı C.G.'nin (24) ikametinde yapılan aramada ise 32 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi. C.G. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Üstünde metamfetaminle yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.E. (26) isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.