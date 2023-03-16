Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından bir ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından ilçedeki bir ikamette yapılan aramada 91,40 gram esrar maddesi, 52 adet ecstasy, 26,05 gram skunk maddesi, 11,42 gram sentetik kannabinoid, 1,58 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili E.C. (46) ve N.Ö. (29) isimli 2 şüpheli şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.