Manisa'da uyuşturucudan 3 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir istihbarat üzerine jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada arka koltuk ve paspas üzerine dağılmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Yeşilyurt Mahallesinde, saat 09.30 sıralarında, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı yönünde alınan duyum üzerine Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ile ortaklaşa yaptıkları operasyonda 16 ARB 64 plakalı aracı Yeşilyurt Mahallesinde durdurdu. Araç içerisinde S.K. (34) ve M.E.Ö. (24) ve S.K. (35) isimli şahıslarla birlikte aracın arka koltuk üzerinde ve paspas zemin üzerinde dağılmış vaziyette metamfetamin (kristal) olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan izin sonrası araç içerisinde ve S.K.'nın (35) evinde yapılan aramada araçta koltuk ve paspas üzerine dağılmış vaziyette 15 gram, poşet içerisinde 20 gram olmak üzere toplam 35 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 5 bin 400 TL nakit para, evde yapılan aramada ise 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. S.K. ve M.E.Ö. isimli şahıslar alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılırken, S.K. (35) isimli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.