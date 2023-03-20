Manisa'da uyuşturucudan bir haftada 73 şüpheli yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13-20 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 69 olaya müdahale ederken, 73 şüpheli şahsı da kıskıvrak yakaladı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda; 683 adet sentetik ecza hapı, 277 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi, 58 adet extacy maddesi, 28 gram skunk maddesi, 21 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 3 bin 335 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.