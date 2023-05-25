Manisa'da uyuşturucuya darbe: 40 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kökünü Kurutma Operasyonları" düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Köprübaşı ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 226 adet sentetik ecza hapı, 4 adet ecstasy, 87 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 354 gram kubar esrar, 21 gram metamfetamin, 694 kök kenevir, 305 kök haşhaş, 710 gram kenevir tohumu, 10 litre kaçak alkol, 5 bin adet içi doldurulmuş makaron, 5 bin 510 gram açık tütün, 8 bin adet boş makaron, 2 adet sigara doldurma aparatı, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet tabanca, 52 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken işlemlerine devam ediliyor.