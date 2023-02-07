Manisa'da uyuşturucuya geçit yok: 8 tutuklama

Manisa'da narkotik ekipleri tarafından son 9 günde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 88 şüpheli yakalanırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve diğer birimlerce il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında toplam 56 olayın meydana geldiği, 88 şüphelinin yakalandığı ve 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda 28 bin 148 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 552 gram metamfetamin maddesi, 86,7 gram esrar maddesi, 91,25 gram skunk, 9 adet ecstasy maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 8 bin 190 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.