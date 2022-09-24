Manisa'da uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Yunusemre ve Kırkağaç ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Yunusemre ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu dün gece saatlerinde Manisa-İzmir yolu Sabuncubeli mevkiinde bir otomobile operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada; 2 bin adet ecstasy hap, 605 gram kubar esrar, 4 bin TL, 1 adet el telsizi, 2 adet cep telefonu ele geçirilirken, şüpheli Ü.P. (26) gözaltına alındı.

Kırkağaç ilçesinde de Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpek timi eşliğinde İlyaslar Mahallesi'nde S.A.B. (29) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada; 2 bin 200 gram kubar esrar, 1 adet saksıda ekili hint keneviri ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli S.A.B. gözaltına alındı.