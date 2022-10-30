Manisa'da uyuşturucuya geçit yok

Manisa'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet ekipleri, bir ikamete düzenledikleri operasyonda 31,37 gram esrar maddesi, 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Şehzadeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 6 parça halinde 31,37 gram esrar maddesi, 3 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili C.S. (38) isimli şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.