Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette 3 parça halinde 16,33 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 3 parça halinde 16,33 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. İkamette bulunan O.D.(37) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.