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Manisa'da Vefa Sosyal Grupları iş başında

Manisa’da oluşturulan Vefa Sosyal Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada çalışmaya başladı.

Manisa'da oluşturulan Vefa Sosyal Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada çalışmaya başladı.


65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmalarına getirilen yasaklama/kısıtlama sonrasında kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaya başladı. Polis, Jandarma, sağlık çalışanları, zabıta ve memurlardan oluşan gruplar ihtiyaçları giderirken, vatandaşların da hayır dualarını alıyor.

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